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Азаров Иван

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Азаров Евлампий

Мать: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Азаров Ефим

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Азаров Антон

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Азарова Авдотья

Мать ребёнка: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Дарья

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния