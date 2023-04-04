Азаров Иван
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Азаров Евлампий
Мать: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851
Сын: Азаров Ефим
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Азаров Антон
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Азарова Авдотья
Мать ребёнка: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Дарья
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния