Азаров Ефим
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Азаров Иван
Мать: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пронина Мария Ефимова
Мать ребёнка: Азарова Мелания
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894
Сын: Азаров Никита
Мать ребёнка: Азарова Мелания
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Михаил
Мать ребёнка: Азарова Мелания
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Мелания
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния