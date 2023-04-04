Азаров Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаров Ефим

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Азаров Иван

Мать: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пронина Мария Ефимова

Мать ребёнка: Азарова Мелания

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Азаров Никита

Мать ребёнка: Азарова Мелания

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Михаил

Мать ребёнка: Азарова Мелания

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Мелания

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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