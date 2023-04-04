Пронина (Азарова) Мария Ефимова
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Азаров Ефим
Мать: Азарова Мелания
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Пронин Сергей
Отец ребёнка: Пронин Аким
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пронин Иван
Отец ребёнка: Пронин Аким
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1912
Сын: Пронин Василий
Отец ребёнка: Пронин Аким
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пронин Андрей
Отец ребёнка: Пронин Аким
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Александр
Отец ребёнка: Пронин Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Аким
Смерть
Неизвестно
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния