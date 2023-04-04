Пронина (Азарова) Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронина (Азарова) Мария Ефимова

Пронина (Азарова) Мария Ефимова

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Азаров Ефим

Мать: Азарова Мелания

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Пронин Сергей

Отец ребёнка: Пронин Аким

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пронин Иван

Отец ребёнка: Пронин Аким

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1912

Сын: Пронин Василий

Отец ребёнка: Пронин Аким

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пронин Андрей

Отец ребёнка: Пронин Аким

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Александр

Отец ребёнка: Пронин Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Аким

Смерть
Неизвестно
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close