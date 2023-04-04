Пронин Андрей
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1917
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Пронин Аким
Мать: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Уткина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Пронина Ольга
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Галина
Мать ребёнка: Пронина Ольга
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Ольга
Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Алексей
Мать ребёнка: Пронина Ольга
Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Ольга
Место жительства
Неизвестно
Петушки, Владимирская обл
Смерть
1983
Петушки, Владимирская обл