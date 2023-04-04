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Пронин Андрей

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Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Пронин Аким

Мать: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Уткина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Пронина Ольга

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Галина

Мать ребёнка: Пронина Ольга

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Ольга

Петушки, Владимирская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Алексей

Мать ребёнка: Пронина Ольга

Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Ольга

Место жительства
Неизвестно
Петушки, Владимирская обл
Смерть
1983
Петушки, Владимирская обл
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