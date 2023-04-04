Азарова (Азарова) Мелания
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пронина Мария Ефимова
Отец ребёнка: Азаров Ефим
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894
Сын: Азаров Никита
Отец ребёнка: Азаров Ефим
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Михаил
Отец ребёнка: Азаров Ефим
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Ефим
Смерть
Неизвестно