Азарова (Азарова) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Мелания

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пронина Мария Ефимова

Отец ребёнка: Азаров Ефим

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Азаров Никита

Отец ребёнка: Азаров Ефим

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Михаил

Отец ребёнка: Азаров Ефим

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Ефим

Смерть
Неизвестно
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