Пронин Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Аким

Пронин Аким

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пронюшкин Матвей

Мать: Пронюшкина Параскева

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Пронин Сергей

Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пронин Иван

Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1912

Сын: Пронин Василий

Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Пронин Андрей

Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Александр

Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Мария Ефимова

Смерть
Неизвестно
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close