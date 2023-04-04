Пронин Аким
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Пронюшкин Матвей
Мать: Пронюшкина Параскева
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Пронин Сергей
Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пронин Иван
Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1912
Сын: Пронин Василий
Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пронин Андрей
Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Александр
Мать ребёнка: Пронина Мария Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Мария Ефимова
Смерть
Неизвестно
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния