Пронин Сергей
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения17.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904
Отец: Пронин Аким
Мать: Пронина Мария Ефимова
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пронин Анатолий
Мать ребёнка: Пронина Мария
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пронин Николай
Мать ребёнка: Пронина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Мария
Смерть
Неизвестно