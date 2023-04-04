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Пронин Сергей

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

17.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904

Отец: Пронин Аким

Мать: Пронина Мария Ефимова

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Пронин Анатолий

Мать ребёнка: Пронина Мария

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пронин Николай

Мать ребёнка: Пронина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Мария

Смерть
Неизвестно
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