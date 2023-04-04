Азарова (Азарова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Азаров Ефим

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Азаров Антон

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Азарова Авдотья

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Иван

Смерть
Неизвестно
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