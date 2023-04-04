Азарова (Азарова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
1823
Сын: Азаров Иван
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Азаров Андрей
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1835
Сын: Азаров Никита
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Азарова Марья
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Евлампий
Смерть
Неизвестно