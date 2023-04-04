Азарова (Азарова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Азаров Иван

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Азаров Андрей

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Азаров Никита

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Азарова Марья

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Евлампий

Смерть
Неизвестно
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