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Азаров Харитон

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сын Матвея Дементий

Мать: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Азаров Филат

Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Азаров Евлампий

Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Азаров Иван

Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иванова Наталья

Смерть
1832
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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