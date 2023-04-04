Азаров Харитон
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1761
Дата смерти1832
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Сын Матвея Дементий
Мать: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1786
Сын: Азаров Филат
Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Азаров Евлампий
Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Азаров Иван
Мать ребёнка: Дочь Иванова Наталья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Иванова Наталья
Смерть
1832
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния