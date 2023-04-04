дочь Иванова (дочь Иванова) Наталья
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Азаров Филат
Отец ребёнка: Азаров Харитон
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Азаров Евлампий
Отец ребёнка: Азаров Харитон
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Азаров Иван
Отец ребёнка: Азаров Харитон
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Харитон
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния