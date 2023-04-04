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дочь Иванова (дочь Иванова) Наталья

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Азаров Филат

Отец ребёнка: Азаров Харитон

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Азаров Евлампий

Отец ребёнка: Азаров Харитон

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Азаров Иван

Отец ребёнка: Азаров Харитон

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Харитон

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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