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Сосин Тихон Иосифович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сосин Иосиф Максимович

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сосина) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Сосина (Вислова) Акилина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный рестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сосин Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сосин Феодор Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сосин Фрол Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сосин Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.

Сын: Сосин Кирилл Тихонович

Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.01.1885 ст.

Жена: Сосина (Вислова) Акилина Ивановна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Сочетались каждый вторым браком
Смерть
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

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