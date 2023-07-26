Сосин Тихон Иосифович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сосин Иосиф Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосин Иван Тихонович
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сосина) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Сосина (Вислова) Акилина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный рестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сосин Фрол Тихонович
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.
Мать ребёнка: Сосина Арина Васильевна
Бракосочетание
12.01.1885 ст.
Сочетались каждый вторым браком
Смерть
Неизвестно