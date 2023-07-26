Сосина (Вислова) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти23.11.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сосина) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1885 ст.
Сочетались каждый вторым браком
Смерть
23.11.1897 ст.
Причина смерти: от лихорадки