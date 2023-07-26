Сосина (Вислова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Вислова) Акилина Ивановна

Место рождения

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

23.11.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сосина) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.01.1885 ст.

Муж: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Сочетались каждый вторым браком
Смерть
23.11.1897 ст.
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: от лихорадки

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