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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
869Свинуха, с. каз.при рч. Свинухе.305735412981428Церковь православная 1. Ярмарок 2. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
265. Свинуха, село бывшее государственное, при реке Хопре, дворов 496, жителей 3530, церковь православная, школа, 2 лавки, 3 ветряных мельницы, 5 кирп. з., 2 салотопни, я Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44089Лесноесело51°34'с.ш.42°46'в.д.M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63608432101с Лесноесело