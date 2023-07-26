Сосин Дмитрий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосин Дмитрий Тихонович

Сосин Дмитрий Тихонович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сосин Тихон Иосифович

Мать: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Ирина Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сосина) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сосин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Дочь: (Сосина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.

Сын: Сосин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.

Сын: Сосин Терентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.