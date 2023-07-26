Сосин Дмитрий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Сосин Тихон Иосифович
Мать: Сосина Арина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосина Ирина Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сосина) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Дочь: (Сосина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.
Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.
Сын: Сосин Терентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сосина Ирина Трифоновна
Смерть
Неизвестно