Сосина Ирина Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сосина) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Дочь: (Сосина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.
Сын: Сосин Терентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович
Смерть
Неизвестно