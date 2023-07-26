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Сосина Ирина Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Дмитрий Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сосина) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сосин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Дочь: (Сосина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.04.1880 ст.

Сын: Сосин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.

Сын: Сосин Терентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сосин Дмитрий Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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