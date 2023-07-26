Сосина Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосина Арина Васильевна

Сосина Арина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сосин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сосин Феодор Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сосин Фрол Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сосин Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.

Сын: Сосин Кирилл Тихонович

Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.