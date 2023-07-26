Сосина Арина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосин Иван Тихонович
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сосин Фрол Тихонович
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.
Отец ребёнка: Сосин Тихон Иосифович
Смерть
Неизвестно