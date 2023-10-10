Сосин Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сосин Тихон Иосифович
Мать: Сосина Арина Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.
Сын: Сосин Павел Иванович
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.
Дочь: Яковлева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Рождение ребёнка
22.07.1888 ст.
Дочь: Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно