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Сосин Иван Тихонович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосин Тихон Иосифович

Мать: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.

Сын: Сосин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сосин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.

Дочь: Яковлева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.07.1888 ст.

Дочь: Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Сосина Стефанида Феодоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Стефанида Феодоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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