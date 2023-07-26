Сосина Стефанида Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосина Стефанида Феодоровна

Сосина Стефанида Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

16.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Иван Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.

Сын: Сосин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.

Дочь: (Сосина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сосин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.

Дочь: (Сосина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.

Дочь: Яковлева (Сосина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.07.1888 ст.

Дочь: (Сосина) Христинья Ивановна

Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.12.1912 ст.
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: рак печени

Мы используем куки для улучшения работы сайта.