Сосина Стефанида Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти16.12.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосин Иван Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1872 ст.
Сын: Сосин Павел Иванович
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
04.07.1876 ст.
Дочь: (Сосина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.
Дочь: (Сосина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.
Дочь: Яковлева (Сосина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
22.07.1888 ст.
Дочь: (Сосина) Христинья Ивановна
Отец ребёнка: Сосин Иван Тихонович
Смерть
16.12.1912 ст.
Причина смерти: рак печени