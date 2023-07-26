Сосин Матвей Тихонович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сосин Тихон Иосифович
Мать: Сосина Арина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Яковлева (Сосина) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Сосина) Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.
Сын: Сосин Иоан Матвеевич
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Сын: Сосин Иоан Матвеевич
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Сын: Сосин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Смерть
Неизвестно