Сосин Матвей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосин Матвей Тихонович

Сосин Матвей Тихонович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сосин Тихон Иосифович

Мать: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Яковлева (Сосина) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сосин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Сосина) Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сосин Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.

Сын: Сосин Иоан Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Сосин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Сосин Иоан Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.

Сын: Сосин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.