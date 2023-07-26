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Сосин Тимофей Матвеевич

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сосин Матвей Тихонович

Мать: Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.11.1913 ст.

Жена: Сосина (Барашева) Васса Ильинична

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.

Сын: Сосин Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Сосина (Барашева) Васса Ильинична

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Сын: Сосин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Сосина (Барашева) Васса Ильинична

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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