Сосин Тимофей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Сосина (Барашева) Васса Ильинична
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.
Сын: Сосин Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Сосина (Барашева) Васса Ильинична
Смерть
Неизвестно