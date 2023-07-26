Сосина (Барашева) Васса Ильинична
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
06.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Сосин Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.
Сын: Сосин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Сосин Тимофей Матвеевич
Смерть
Неизвестно