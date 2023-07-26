Сосина (Барашева) Васса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосина (Барашева) Васса Ильинична

Сосина (Барашева) Васса Ильинична

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
06.11.1913 ст.

Муж: Сосин Тимофей Матвеевич

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.

Сын: Сосин Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Сосин Тимофей Матвеевич

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.12.1917 ст.

Сын: Сосин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Сосин Тимофей Матвеевич

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.