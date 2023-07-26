Сосина (Горская) Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Яковлева (Сосина) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Сосина) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.
Сын: Сосин Иоан Матвеевич
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Сын: Сосин Иоан Матвеевич
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.
Сын: Сосин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович
Смерть
Неизвестно