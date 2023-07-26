Сосина (Горская) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Горская) Акулина Михайловна

Место рождения

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Сосин Матвей Тихонович

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Яковлева (Сосина) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сосин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Сосина) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сосин Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.

Сын: Сосин Иоан Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Сосин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Сосин Иоан Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.

Сын: Сосин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Сосин Матвей Тихонович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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