село Подгорное, село Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Подгорное

Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
867Дурникино (Кислое), с. каз.при оз. Кислом и рч. Карае.2662½60826182633Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Дурникинская волость
275. Дурникино (Кислое), село бывшее государственное, при речке Карае, дворов 825, жителей 6022, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Романовский район
52494Подгорноесело51°40'с.ш.42°47'в.д.M-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Романовский муниципальный район, Подгорненское сельское поселение
63640445101с Подгорноесело
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