Сосин Феодор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сосин Тихон Иосифович
Мать: Сосина Арина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин, солдат, запасной Уральского полка унтре-офицер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.
Дочь: Яковлева (Сосина) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.
Сын: Сосин Яков Федорович
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Сын: Сосин Иоан Федорович
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.
Дочь: (Сосина) Анна Федорович
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Сосина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно