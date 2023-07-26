Сосин Феодор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосин Феодор Тихонович

Сосин Феодор Тихонович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сосин Тихон Иосифович

Мать: Сосина Арина Васильевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин, солдат, запасной Уральского полка унтре-офицер
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.01.1882 ст.

Жена: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.12.1884 ст.

Сын: Сосин Федор Федорович

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.

Дочь: Яковлева (Сосина) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.11.1899 ст.

Сын: Сосин Платон Федорович

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.03.1902 ст.

Сын: Сосин Яков Федорович

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.

Сын: Сосин Иоан Федорович

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.06.1909 ст.

Дочь: (Сосина) Анна Федорович

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Сосина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Сосина Ефросинья Афанасьевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.