Сосин Иосиф Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1805 ст.
Дата смерти12.10.1881 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1805 ст.
Отец: Сосин Максим Савинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосина Авдотья Потаповна
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сосина Авдотья Потаповна
Смерть
12.10.1881 ст.
Причина смерти: от натуральной