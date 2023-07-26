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Сосин Иосиф Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1805 ст.

Дата смерти

12.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1805 ст.

Отец: Сосин Максим Савинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Авдотья Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сосин Тихон Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сосин Федор Иосифович

Мать ребёнка: Сосина Авдотья Потаповна

Смерть
12.10.1881 ст.
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: от натуральной

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