Сосина Авдотья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сосин Иосиф Максимович
Смерть
Неизвестно