Сосина Авдотья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина Авдотья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Иосиф Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сосин Федор Иосифович

Отец ребёнка: Сосин Иосиф Максимович

Смерть
Неизвестно

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