Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1819 ст.
Дата смерти19.07.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1819 ст.
дата крещения - 13.04.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Дмитрий Яковлевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 12 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 18 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 22, жена - Ирина, 18 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исп... Показать все
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1844
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 27, жена - Ирина Никифоровна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 32 года, жена - Ирина Никифоровна, 28 лет 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 37 лет, жена - Ирина Никифоровна, 33 года 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Рождение ребёнка
1857
Упоминание
1860
В ИР 1860 фамилия - Вожеваткин
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 42 года, фамилия - Вожеваткин, жена - Ирина Никифоровна, 38 лет 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 ... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна
МК 1862 нет
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 45 лет, фамилия - Вожеваткин, жена - Ирина Никифоровна, 51 год 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 ... Показать все
Бракосочетание
14.01.1866 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Михайло и Симеон Трофимовы, по невесте: Сергей Прокофьевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1866 год Фонд № 1550. О... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1866 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна
дата крещения - 02.11.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Новой крестьянин Сергей Иванович и села Рождествина крестьянская дочь Н... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1869 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна
дата крещения - 14.06.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Артемона Василий и крестьянская вдова Авдотья Федоровна Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 52, жена - Анна Сергеевна, 29 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 11... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна
дата крещения - 09.04.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемонович и вдова Авдотья Федоровна Исто... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Стефан Артемонович / Артемьевич
Мать ребёнка: Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна
дата крещения - 01.01.1873 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Матвей Трофимович Суворов и Переславская мещанка ... Показать все
Смерть
19.07.1897 ст.
дата погребения - 21.07.1897 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 79 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все