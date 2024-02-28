Вожеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.04.1871 ст.

Дата смерти

22.04.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1871 ст.

Отец: Важеваткин Вожеваткин Артемон / Артемий Андреевич

Мать: Важеваткина Анна Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.04.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемонович и вдова Авдотья Федоровна Исто... Показать все
Смерть
22.04.1871 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.04.1871 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 14 дней причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все
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