Вожеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович
Место рождения
Дата рождения08.04.1871 ст.
Дата смерти22.04.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.04.1871 ст.
дата крещения - 09.04.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемонович и вдова Авдотья Федоровна Исто... Показать все
Смерть
22.04.1871 ст.
дата погребения - 23.04.1871 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 14 дней причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все