Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1866
Муж: Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1866 ст.
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Михайло и Симеон Трофимовы, по невесте: Сергей Прокофьевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1866 год Фонд № 1550. О... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1866 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
дата крещения - 02.11.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Новой крестьянин Сергей Иванович и села Рождествина крестьянская дочь Н... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1869 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич
Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
дата крещения - 14.06.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Артемона Василий и крестьянская вдова Авдотья Федоровна Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 29, муж - Артемий Андреевич, 52 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович
Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
дата крещения - 09.04.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемонович и вдова Авдотья Федоровна Исто... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Вожеваткин Важеваткин Стефан Артемонович / Артемьевич
Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
дата крещения - 01.01.1873 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Матвей Трофимович Суворов и Переславская мещанка ... Показать все
Смерть
Неизвестно