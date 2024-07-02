Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна

Место рождения

Чернецкая, Переславский (Переяславский) уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернецкая, Переславский (Переяславский) уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
До 1866

Муж: Неизвестно

Бракосочетание
14.01.1866 ст.

Муж: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Михайло и Симеон Трофимовы, по невесте: Сергей Прокофьевич Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1866 год Фонд № 1550. О... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1866 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.11.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Новой крестьянин Сергей Иванович и села Рождествина крестьянская дочь Н... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1869 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.06.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Артемона Василий и крестьянская вдова Авдотья Федоровна Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 29, муж - Артемий Андреевич, 52 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1871 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Аристарх Артемьевич / Артемонович

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.04.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Василий Артемонович и вдова Авдотья Федоровна Исто... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Сын: Вожеваткин Важеваткин Стефан Артемонович / Артемьевич

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1873 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Матвей Трофимович Суворов и Переславская мещанка ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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