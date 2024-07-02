Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1869 ст.
Дата смерти01.07.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1869 ст.
Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
дата крещения - 14.06.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Артемона Василий и крестьянская вдова Авдотья Федоровна Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Смерть
01.07.1869 ст.
В записи о смерти неправильно указано имя отца. дата погребения - 01.07.1869 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 18 дней причина - от кори Источник: ГАЯО... Показать все