Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич

Вожеваткин Важеваткин Леонтий Артемьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.06.1869 ст.

Дата смерти

01.07.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1869 ст.

Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина (Широкова) Анна Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.06.1869 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сын Артемона Василий и крестьянская вдова Авдотья Федоровна Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Смерть
01.07.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о смерти неправильно указано имя отца. дата погребения - 01.07.1869 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 18 дней причина - от кори Источник: ГАЯО... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.