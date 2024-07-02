(Вожеваткина Важеваткина) Прасковья / Праскева / Параскева Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вожеваткина Важеваткина) Прасковья / Праскева / Параскева Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 3 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (р... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 8 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 13 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 18 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докуме... Показать все
Смерть
После 1860

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