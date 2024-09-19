Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

01.01.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 18, муж - Артемий Андреевич, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Прасковья / Праскева / Параскева Артемьевна

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Акилина Артемьевна

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 23, муж - Артемий Андреевич, 27 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 10... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вожеваткин Важеваткин Сергей Артемонович / Артемьевич

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 28 лет, муж - Артемий Андреевич, 32 года 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Вожеваткин Важеваткин Василий Артемонович / Артемьевич

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вожеваткин Важеваткин Андрей Артемьевич / Артемонович

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 33 года, муж - Артемий Андреевич, 37 лет 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Вожеваткин Важеваткин Петр Артемьевич / Артемонович

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 38 лет, муж - Артемий Андреевич Вожеваткин, 42 года 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 2... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна

Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

МК 1862 нет
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 51 год, муж - Артемий Андреевич Вожеваткин, 45 лет 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 2... Показать все
Смерть
01.01.1865 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 02.01.1865 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 52 причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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