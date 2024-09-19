Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти01.01.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 18, муж - Артемий Андреевич, 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6... Показать все
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1844
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 23, муж - Артемий Андреевич, 27 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 10... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 28 лет, муж - Артемий Андреевич, 32 года 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1855
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 33 года, муж - Артемий Андреевич, 37 лет 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 38 лет, муж - Артемий Андреевич Вожеваткин, 42 года 30 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 2... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна
Отец ребёнка: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
МК 1862 нет
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 51 год, муж - Артемий Андреевич Вожеваткин, 45 лет 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 2... Показать все
Смерть
01.01.1865 ст.
дата погребения - 02.01.1865 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 52 причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все