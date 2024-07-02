Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна

МК 1862 нет
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 1 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 8 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи це... Показать все
Восприемник
01.04.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Важеваткиной Ефимии Васильевны
Бракосочетание
22.01.1884 ст.

Муж: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручители по жениху: деревни Любимцево крестьяне Алексей Симеонович и Тимофей Александрович, по невесте: села Рождествино крестьяне Сергей Артемьевич и Василий Артемьевич Источник: ГАЯО Метрические ... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1885 ст.

Дочь: Буканова Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.03.1885 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Дмитрий Иванович и того же села крестьянская жена Акилин... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1886 ст.

Дочь: Буканова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Кирилловна дата крещения - 23.04.1886 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1888 ст.

Дочь: Буканова Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.01.1888 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцева крестьянская девица Фекла Алексеевна Буканова Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.

Дочь: Буканова Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.03.1889 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянская девица Любовь Алексеевна Буканова Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1891 ст.

Дочь: Буканова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.05.1891 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Евфросиния Алексеевна Буканова Источник: ГАЯО ... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Сын: Буканов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.02.1893 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Иван Савельевич Дианов и крестьянская девица Евфросиния ... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Буканова Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Рождение ребёнка
09.09.1897 ст.

Сын: Буканов Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.09.1897 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянские дети Алексей Тимофеевич Буканов и девица Анастасия Сав... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1898 ст.

Сын: Буканов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.12.1898 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Алексей Тимофеевич Буканов и той же деревни крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.

Сын: Буканов Аникита Тимофеевич

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.07.1901 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Алексей Тимофеевич Буканов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.

Сын: Буканов Феодор Тимофеевич

Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.02.1904 место рождения - дер. Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же дома крестьянский сын Алексей Тимофеевич Буканов и той же деревни кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно

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