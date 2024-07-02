Буканова (Вожеваткина Важеваткина) Анна Артемьевна / Артемоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
Дочь: Буканова Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Дочь: Буканова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Дочь: Буканова Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Дочь: Буканова Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Дочь: Буканова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Сын: Буканов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Дочь: Буканова Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Сын: Буканов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Сын: Буканов Аникита Тимофеевич
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович
Сын: Буканов Феодор Тимофеевич
Отец ребёнка: Буканов Тимофей Симеонович