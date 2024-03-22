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Буканова Авдотья Тимофеевна

Место рождения

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.03.1885 ст.

Дата смерти

29.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885 ст.

Отец: Буканов Тимофей Симеонович

Мать: Буканова Анна Артемьевна / Артемоновна

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.03.1885 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Дмитрий Иванович и того же села крестьянская жена Акилин... Показать все
Смерть
29.03.1885 ст.
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 31.03.1885 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 месяц причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пе... Показать все
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