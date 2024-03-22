Буканова Авдотья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1885 ст.
Дата смерти29.03.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885 ст.
дата крещения - 06.03.1885 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Нестерова крестьянин Дмитрий Иванович и того же села крестьянская жена Акилин... Показать все
Смерть
29.03.1885 ст.
дата погребения - 31.03.1885 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 месяц причина - от слабости при рождении Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пе... Показать все