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Вожеваткин Важеваткин Андрей Артемьевич / Артемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Между 1855 и 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Ирина Никифоровна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - новорожденный 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860

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