Вожеваткин Важеваткин Андрей Артемьевич / Артемонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиМежду 1855 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - новорожденный 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860