Вожеваткина Важеваткина Марфа Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вожеваткина Важеваткина Марфа Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1803 и 1814

Муж: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1819 ст.

Сын: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.04.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Дмитрий Яковлевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 44 года, муж - Андрей Васильевич, 45 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 50 лет, муж - Андрей Васильевич, 51 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 54, муж - Андрей Васильевич, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6.... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 59 лет, муж - Андрей Васильевич, 61 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850

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