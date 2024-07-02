Вожеваткина Важеваткина Марфа Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1803 и 1814
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Вожеваткина Важеваткина) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1819 ст.
Сын: Вожеваткина Важеваткина Артемон / Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич
дата крещения - 13.04.1819 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Дмитрий Яковлевич Источник: Архив Государственное бюджетн... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 44 года, муж - Андрей Васильевич, 45 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 50 лет, муж - Андрей Васильевич, 51 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 54, муж - Андрей Васильевич, 56 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6.... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 59 лет, муж - Андрей Васильевич, 61 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850