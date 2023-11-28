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Важеваткин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1804 и 1818

Жена: Важеваткина Марфа Афонасьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Важеваткин Вожеваткин Артемон / Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Важеваткина Марфа Афонасьевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Важеваткина Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Важеваткина Марфа Афонасьевна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 56, жена - Марфа Афонасьевна, 54 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 61, жена - Марфа Афонасьевна, 59 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
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