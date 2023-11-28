Важеваткин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1804 и 1818
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Важеваткина Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Важеваткина Марфа Афонасьевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 56, жена - Марфа Афонасьевна, 54 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 61, жена - Марфа Афонасьевна, 59 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 1... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870