(Вожеваткина Важеваткина) Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 16 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Смерть
После 1830