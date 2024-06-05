(Вожеваткина Важеваткина) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вожеваткина Важеваткина) Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Марфа Афонасьевна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 16 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Смерть
После 1830

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