(Вожеваткина Важеваткина) Стефанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вожеваткина Важеваткина) Стефанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Вожеваткин Важеваткин Андрей Васильевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Марфа Афонасьевна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 8 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 14 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 18 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Смерть
После 1840

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