Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
Около 1888
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хурцев / Фурсов / Семен Федорович
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная
Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная
Россия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Ева Федоровна
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
31.12.1907
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Место жительства
До 1921
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская,ул.Красноармейская-41
Данные переписи населения ст.Ладожской за 1920г. / С ним проживали:м-4,ж-2,в армии-1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная
Россия Малоархангельский уезд Орловской губернии
Похороны
1921
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская
Смерть
Около 1921
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Причина смерти: Неизвестно