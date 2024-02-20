Хурцев / Фурсов / Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХурцев / Фурсов / Федор Семенович

Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1896

Сын: Хурцев / Фурсов / Семен Федорович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Ева Федоровна

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Хурцев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хурцев Степан Федорович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
31.12.1907

Сын: Хурцев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Место жительства
До 1921
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская,ул.Красноармейская-41
Данные переписи населения ст.Ладожской за 1920г. / С ним проживали:м-4,ж-2,в армии-1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия Малоархангельский уезд Орловской губернии
Похороны
1921
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская
Смерть
Около 1921
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Причина смерти: Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close