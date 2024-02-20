Фурсова Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
05.01.1846
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд Дросковская волость, д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Бракосочетание
До 1846
Россия Орловская губ. /.Ливенский / Малоархангельский уезд д.Новосильская
Церковь села Дросково
Рождение ребёнка
13.06.1850
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Рождение ребёнка
22.11.1852
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
22.11.1852
Сын: Фурсов Митрофан Семенович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. Христорождественская церковь с.Дросково
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Фурсов Семен Антонович
Россия Краснодарский кр.Выселковский р-н, ст.Бейсик
Смерть
Неизвестно