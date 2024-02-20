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Фурсов Хрисанф Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1856

Дата смерти

14.09.1858

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Работа или профессия
С 1856 по 14.09.1858
д.Новосильская
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Похороны
10.09.1858
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
14.09.1858
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к о смерти за 1858г. Христорождественской церкви с.Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ.
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