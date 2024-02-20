Фурсов Хрисанф Семенович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1856
Дата смерти14.09.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Работа или профессия
С 1856 по 14.09.1858
д.Новосильская
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Похороны
10.09.1858
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
14.09.1858
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к о смерти за 1858г. Христорождественской церкви с.Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ.