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Фурсов Иуда Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

13.06.1850

Дата смерти

08.09.1858

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1850

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
ГАОО Ф-220-2-715 м/к о рождении за 1850г.
Работа или профессия
С 18.06.1850 по 08.09.1858
д.Новосильская
Новодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Смерть
08.09.1858
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Причина смерти: Болезнь | ГАОО Ф-220-2-717 м/к об умерших за 1858г Христорождественская церковь с.Дросково
Похороны
09.09.1858
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
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