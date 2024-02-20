(Фурсова) Екатерина Семеновна
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
Дата рождения22.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1852
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Крещение
23.11.1852
Христорождественской церкви с. Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ Россия
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. | Восприемники: Гос.крестьяне Платон Филатов и Филатова Егора Матвеевича жена Ксения Тимофеевна; Конарев Николай Евсеевич и Филатова Дмитрия Антоновича доч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга за 1852г./о рождении / | ГАОО Ф-220-2-716
Работа или профессия
Неизвестно
д.Новосильская
Однодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Смерть
Неизвестно
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская