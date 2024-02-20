(Фурсова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фурсова) Екатерина Семеновна

(Фурсова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская

Дата рождения

22.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1852

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд,д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г / зап.№ 211 / . Христорождественская церковь с.Дросково
Крещение
23.11.1852
Христорождественской церкви с. Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ Россия
ГАОО Ф-220-2-716 м/к о рождении за 1852г. | Восприемники: Гос.крестьяне Платон Филатов и Филатова Егора Матвеевича жена Ксения Тимофеевна; Конарев Николай Евсеевич и Филатова Дмитрия Антоновича доч... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга за 1852г./о рождении / | ГАОО Ф-220-2-716
Работа или профессия
Неизвестно
д.Новосильская
Однодворцы
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Смерть
Неизвестно
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Похороны
Неизвестно
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close