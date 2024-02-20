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Фурсов Петр Семенович

Место рождения

Россия Краснодарский кр.Выселковский р-н, ст.Бейсик

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

27.03.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Краснодарский кр.Выселковский р-н, ст.Бейсик
Военная награда
08.09.1944
3-й Украинский фронт , Приказ № 07/Н,819 Арт.полк 295 стрелковой Херсонской Краснознаменной ,ордена «Суворова» 5 ударной армии
Медаль За отвагу« ЦАМО,Ф - 33-690155-1749,зап.№ 33244464
Военная награда
09.05.1945
1-й Белорусский фронт, 819 Арт.полк 295 Стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизия
Орден «Отечественной Войны-2-й.ст»/посмертно/ Приказ № 42/Н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Федоровна

Похороны
27.03.1945
Братская могила Германия Бранденбург, с.Тамзель
Смерть
27.03.1945
Германия Бранденбург, с.Тамзель
Причина смерти: На войне
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