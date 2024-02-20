Фурсова (Данилина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1925
Сын: Пузанков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Пузанков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Красный р-н