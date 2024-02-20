Фурсова (Данилина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Данилина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1925

Сын: Пузанков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Пузанков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Красный р-н
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