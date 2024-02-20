Пузанков Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанков Дмитрий Федорович

Пузанков Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925

Отец: Пузанков Федор

Мать: Фурсова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 19.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close