Пузанков Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1925
Отец: Пузанков Федор
Рождение ребёнка
Около 19.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский