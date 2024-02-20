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Фурсов Иоан Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд Дросковская волость, д.Новосильская

Дата рождения

05.01.1846

Дата смерти

29.08.1846

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1846

Отец: Фурсов Семен Антонович

Мать: Фурсова Зинаида Петровна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд Дросковская волость, д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Работа или профессия
С 06.01.1846 по 29.08.1846
д.Новосильская
Однодворец
Крещение
06.01.1846
Христорождественской церкви с. Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ Россия
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении за 1846г. | Восприемники: Однодворец Конарев Николай Евсеевич и дочь однодворца Жердева Федора Ермолаевича - Агриппина
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Похороны
01.08.1846
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
29.08.1846
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: В молодом возрасте | ГАОО Ф-220-2-718 м/к о смерти за 1846г.
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