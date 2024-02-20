Фурсов Иоан Семенович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд Дросковская волость, д.Новосильская
Дата рождения05.01.1846
Дата смерти29.08.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1846
Отец: Фурсов Семен Антонович
Мать: Фурсова Зинаида Петровна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд Дросковская волость, д.Новосильская
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении и смерти за 1846г. Христорождественская церковь с.Дросково
Работа или профессия
С 06.01.1846 по 29.08.1846
д.Новосильская
Однодворец
Крещение
06.01.1846
Христорождественской церкви с. Дросково Малоархангельского уезда Орловской губ Россия
ГАОО Ф-220-2-718 м/к о рождении за 1846г. | Восприемники: Однодворец Конарев Николай Евсеевич и дочь однодворца Жердева Федора Ермолаевича - Агриппина
Место жительства
Неизвестно
Орловская губ.
Похороны
01.08.1846
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд д.Новосильская
Смерть
29.08.1846
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Причина смерти: В молодом возрасте | ГАОО Ф-220-2-718 м/к о смерти за 1846г.