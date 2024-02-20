Хурцев Степан Федорович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Дата рождения1903
Дата смерти03.03.1939
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Хурцев Валентин Степанович
Мать ребёнка: Хурцева Тамара Евгеньевна
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Лариса Степановна
Мать ребёнка: Хурцева Тамара Евгеньевна
Россия г.Москва
Смерть
03.03.1939
СССР г.Москва
Причина смерти: репрессирован ВМН - расстрел/реабелитирован 1954г | Хурцев Степан Федорович Родился в 1903 г., Краснодарский кр., ст-це Ладожская; русский; образование низшее; член ВКП(б); врид нача... Показать все
Похороны
Неизвестно
СССР г.Москва