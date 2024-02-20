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Хурцев Степан Федорович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Хурцев Валентин Степанович

Мать ребёнка: Хурцева Тамара Евгеньевна

Бракосочетание
До 1929

Жена: Хурцева Тамара Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Лариса Степановна

Мать ребёнка: Хурцева Тамара Евгеньевна

Россия г.Москва
Смерть
03.03.1939
СССР г.Москва
Причина смерти: репрессирован ВМН - расстрел/реабелитирован 1954г | Хурцев Степан Федорович Родился в 1903 г., Краснодарский кр., ст-це Ладожская; русский; образование низшее; член ВКП(б); врид нача... Показать все
Похороны
Неизвестно
СССР г.Москва
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